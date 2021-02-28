Отопление и горячая вода вернутся в дома липчан к девяти часам вечера

фото: сайт ГУ МЧС по Липецкой области.

В воскресенье, 28 февраля, в Липецке произошла коммунальная авария. По улице Студеновской в районе дома №3 специалисты зафиксировали порыв трубопровода Ф - 530 мм. Из-за этого без отопления и горячей воды остались жильцы по адресам: ул. Гагарина 2, 4; ул. Студеновская, 1, 3, 5, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 17, 17а, ул. 9-Января, 31, 31а; ул. 4-я Пятилетки, 42; ул. Вилкова, 14; д/сад №64, школа №9 и педагогический университет с общежитиями.

То есть 17 домов различной этажности с населением 2016 человек, из которых 376 - дети, и три соцобъекта.

На месте работают спасатели, ремонтные бригады ПАО «Квадра», представители администрации Липецка. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, предварительное время окончания работ - 21.00.

В случае возникновения ЧП можно позвонить на единый номер вызова экстренных служб- «112».

Всю информацию об отключениях можно получить в диспетчерской службе ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» по телефону 30-66-66.