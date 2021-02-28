29-летняя липчанка несколько лет "продавала" квартиру и наживалась на доверчивых покупателях

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 29-летней липчанки из-за мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Девушка разместила на популярном сайте объявлений сообщение о продаже квартиры в Октябрьском районе. Взяла с двух покупателей задаток - 35 000 и 71 000 рублей, но, разумеется, продавать имущество она не собиралась.

В прошлом году ее уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления. Ее жертвами стали пять человек. Суммы задатков варьировались от 30 000 до 50 000. Всего предприимчивая девушка обогатилась более чем на 180 000. В тот раз липчанка отделалась условным сроком.

В связи с эти полицейские предупреждают: не спешите перечислять предоплату, не убедившись в надежности продавца. Если возникают сомнения в сделке, вам не понятна схема расчета за товар, его цена существенно ниже, чем аналогичные предложения - откажитесь от данной затеи.

Если вас все-таки обманули, то незамедлительно обратитесь с заявлением в дежурную часть ближайшего отдела или позвоните по телефону 02 или 112.