В Липецке очередной порыв на теплосетях – без отопления17 домов, садик, школа и университет

В Липецке очередное коммунальное ЧП, снова не выдержал трубопровод. Специалисты «Квадры» только устранили порыв в районе педуниверситета, как тут же, во время обхода, нашли повреждение в районе остановки «Улица Шкатова».

Отопление пришлось отключить, сейчас на месте работает бригада специалистов. В этот понедельник, 1 марта, без тепла остались 17 домов, школа и детский садик. Сейчас отопления нет в домах: Гагарина 2, 4; Студеновская, 1, 3, 5, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 17, 17а, 9-Января, 31, 31а; 4-я Пятилетки, 42; Вилкова, 14. Также без тепла садик №64, школа №9 и педагогический университет с вместе с общежитиями.

Энергетики приносят извинения за неудобства. Как сообщили в пресс-службе мэрии, городском департаменте образования контролируют ситуацию и следят за температурой в учреждениях. Закончить ремонт обещают примерно в 16.00.