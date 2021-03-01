С приходом весны в Липецком зоопарке медведи вышли из спячки, но могут снова уснуть

Медведи вышли из спячки, но могут снова уснуть Фото: Липецкий зоопарк

Приход весны почувствовали обитатели Липецкого зоопарка и вышли из спячки. От зимнего сна пробудились медведи Миша и Маша. Как сообщают сотрудники, медведь Миша уже нередко выходит на прогулку, а Маша пока еще больше отдыхает. Но посетители уже могут увидеть обоих. Хищников пока не кормят, поскольку те еще могут снова заснуть на некоторое время. Также из спячки вышли сурки по кличке Мальчик и Девочка.

Проснулись ли звери окончательно или еще вернутся к спячке – зависит от дальнейшей погоды, поясняют специалисты. Например сурки не так активны, как медведи, они выходят к людям реже.

– Продолжим наблюдать за их поведением и тогда примем решение о возобновлении кормления, – прокомментировали в зоопарке.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в зоопарке еще есть звери, которых на время холодов переселяют в «Зимний сад», их вернут в уличные вольеры, как только потеплеет.

Кстати, в этот день, 1 марта, в Липецком зоопарке отмечают День кошек. По случаю праздника посетители могут принять участие в увлекательной экскурсии по крупным кошачьим. Это тигры, львы восточно-сибирские рыси, дальневосточные леопарды, бенгальский тигр и ягуары. Сотрудники расскажут истории их появления в зверинце, также посетители увидят показательные кормления. Начало экскурсии в 14.00. Кроме этого участников ждет викторина на тему кошек, активные участники которой получат сувениры от зоопарка.