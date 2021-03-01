В Липецке починили порыв из-за которого без тепла остались 17 домов, школа, детсад и университет

В Липецке энергетики отремонтировали трубопровод возле остановки "Улица Шкатова". Напомним, очередное коммунальное ЧП произошло этим утром, 1 марта. Специалисты устранили порыв в районе Педагогического университета, а следом нашли повреждение на улице Гагарина. Без тепла остались 17 домов, школа и детсад.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, поврежденный участок заменили. Энергетики начали наладку гидравлического режима. В работу включились управляющие компании. Они подключат дома к системе теплоснабжения: Гагарина 2, 4; Студеновская, 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 17а, 19, 21, 23; 9-Января, 31, 31а; 4-я Пятилетки, 42; Вилкова, 14; детский сад №64, школа №9; педуниверситет с общежитиями.

Напомним, если с теплом в домах возникнут проблемы, нужно обращаться в свою управляющую компани. Либо звонить в единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-450-48-48.