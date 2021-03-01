ГИБДД в Липецке ищет очевидцев ДТП с автобусом, в котором пострадал школьник

В Липецке автоинспекторы ищут свидетелей аварии, в которой пострадал школьник. Инцидент произошел в субботу днем, 27 февраля, на площади Победы. По данным регионального ГИБДД, около 14.50 неизвестный водитель на неустановленном автомобиле нарушил ПДД.

Неадекватный маневр сказался на движении пассажирского автобуса «Волгобас» маршрута №8. Водитель общественного транспорта вынуждено совершил резкий маневр, из-за чего в автобусе упал 11-летний пассажир. При падении школьник получил травмы.

Теперь автоинспекторам нужно разобраться в подробностях инцидента и выяснить, кто виноват. В связи с чем ГИБДД прост откликнуться очевидцев, просьба ко всем, кто стал свидетелем или знает детали происшествия, сообщить об этом по телефонам: 42-35-30, 42-35-32, 8-951-300-83-05.