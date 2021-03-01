В Липецке на домах вешают листки с номерами директоров УК, депутатов и ЕДС

В Липецке на многоэтажках размещают листки с номерами для решения проблем в сфере ЖКХ и благоустройства. В подъездах липчане могут посмотреть данные с телефонам Единой диспетчерской службы, депутата, управления округом, а также руководителя управляющей компании. В настоящий момент таблички повесили 22 управляшки из 84.

По данным пресс-службы мэрии, иногда работу приходится проводить повторно. Были случаи, когда жители домов снимали информационные листы. Липчан просят не делать этого.

Напомним, что решение с табличками приняли еще в середине февраля на совещании в городской администрации. Они должны появится в каждом доме города. Разместить листки с номерами телефонов управляющие компании должны до 15 марта.