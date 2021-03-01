В Липецкой области число заболевших ОРВИ за неделю снизилось на 7%

В Липецкой области 4 659 человек заболели ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

За неделю с 22 по 28 февраля в Липецкой области выявили 4 659 случаев ОРВИ. Это на 7% ниже, чем неделей ранее и на 22% меньше расчетного эпидемического порога. Госпитализировали 21 человека. По данным регионального Роспотребнадзора, 60% заболевших респираторными инфекциями - дети. Случаев гриппа за минувшую неделю не зарегистрировали.

В Липецке ОРВИ заболели 2 780 жителей - на 25,3% меньше, чем на прошлой неделе. Показатель ниже эпидпорога на 47,3%. Чаще всего липчан атакуют негриппозные респираторные вирусы. В 62% болезнь вызвали риновирусы.

Напомним, что за сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 107 жителей Липецкой области. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 24 772 человека в регионе. Выздоровели 21 267 липчан. Не удалось спасти 435 пациентов.