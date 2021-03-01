Липчанка отдала «банковским» мошенникам более 2 млн рублей за два дня

Полиция ищет мошенников, которые оставили липчанку без сбережений и с долгами Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области расследуют особо крупное мошенничество, жертвой которого стала 56-летняя женщина из Ельца. Она попала на уже классическую схему аферистов, которые звонят якобы от службы безопасности банка. Липчанке позвонили 25 февраля и сообщили, что кто-то продал ее личные данные и теперь другие пытаются снять с ее счета всю наличность.

Женщину настолько убедительно запугали, что та сразу отправилась к банкомату, сняла со своего счета 1 580 000 рублей и отправила на другой счет, который продиктовали аферисты – на «безопасную ячейку».

На этом негодяи не успокоились. На следующий день ей снова позвонили и сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит в 500 000 рублей. Чтобы опередить «злоумиышленников», аферисты предложили ей самой взять кредит на ту же сумму и снова отправить деньги на ту же «безопасную ячейку». Женщина снова поверила, в тот же день оформила заем на 427 000 рублей, получила на руки 390 000 рублей и отправила мошенникам 385 000.

В конце липчанка поинтересовалась, что ей делать с оставшимися 5000 рублей. В ответ мошенники, которые обобрали женщину на 2 млн, великодушно разрешили ей оставить 5000 себе. Только тогда она поняла, что ее обманули.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, общая сумма ущерба составила 2 007 000 рублей, дело возбудили по части 4 статьи 159 УК. Подозреваемых ищут.