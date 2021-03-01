Липчане больше любят кошек, чем собак

При этом, как показал опрос дочерней компании Сбербанка ООО СК «Сбербанк страхование», липчане больше любят котов — они живут у 43% владельцев домашних животных, тогда как собаки — у 29%.

Кошки и коты — самые распространенные в России четвероногие питомцы, показал опрос жителей 75 городов с населением более 500 тыс. человек. Их держат более половины владельцев домашних животных. Собаки есть у трети респондентов, а других питомцев (аквариумных рыбок, грызунов, попугаев и т. д.) россияне заводят только в 8% случаев в общей сложности.

Коты и кошки живут у 43% липчан. Собаки в Липецке не так популярны, как кошки, но и они есть у трети респондентов. Липецк входит в топ-10 российских городов, где этих животных особенно любят.

9% респондентов заявили о том, что они в ближайшие месяцы собираются приобрести домашнего питомца у заводчиков, в зоомагазине или питомнике. Интересно, что среди животных, которых россияне только планируют поселить у себя дома, лидируют как раз щенки: на них приходится более половины (57,4%) спроса, в то время как на котят — только 18,8%. Это с большой вероятностью говорит о том, кошки чаще попадают в российские семьи не из магазинов и питомников, а с улиц и из приютов. По данным «Сбербанк страхования», 32% россиян пили признаются, что подобрали своего нынешнего питомца на улице, а еще 7% взяли животное из приюта.

Заместитель управляющего Липецким отделением ПАО Сбербанк Елена Иноземцева: «Тратить на покупку пушистых любимцев большие суммы россияне не готовы. За котёнка в среднем по стране респонденты собираются заплатить 543 рубля, за щенка — 1700 рублей. Липчане рассчитывают на небольшие суммы: котенка они готовы приобрести за 696 рублей, щенка — за 1300 рублей.»

Заводя домашнего питомца, не все задумываются о том, что за их содержание также придётся платить. Между тем 84% владельцев, по данным «Сбербанк страхования», только на лечение животных тратят около 10 тыс. рублей в год. Расходы на ветеринаров позволяет существенно сократить страховка, интерес к которой в последнее время значительно вырос.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Сейчас 4% владельцев кошек и собак в среднем по стране готовы рассмотреть страхование медицинских расходов на лечение своих домашних питомцев, в Москве их доля достигает 7%. При этом интерес к этому виду страхования в декабре-январе 2020-2021 годов вырос на 66% по сравнению с тем же периодом 2019-2020 гг. Программы по страхованию животных постоянно совершенствуются. Например, в «Сбербанк страховании» нет лимита на количество обращений, компания не отказывает в помощи животным, у которых часто случаются проблемы со здоровьем. В феврале 2021 года мы увеличили возраст застрахованных животных, а также запустили новый сервис «Ответственный хозяин», который предоставляет владельцам детальные планы здоровья их любимцев с рекомендациями ведущих профессионалов и уведомления за семь дней о плановых осмотрах и вакцинациях. Если предписания о вакцинации выполняются, то животное фактически застраховано от критических заболеваний. Опция “Ответственный хозяин” позволяет полноценно заботиться о домашних питомцах, поэтому она будет полезна как опытным хозяевам, так и людям, которые обзавелись своим первым любимцем.»

Сервис «Ответственный хозяин» подключается при оформлении полиса по программе страхования домашних животных «Питомец под защитой». С его помощью ветеринары могут рекомендовать владельцам животных оптимальные сроки вакцинации и периодичности медосмотров, рассказать о мерах первой помощи при обморожении, ранениях, укусах насекомых.

Помимо новой опции «Ответственный хозяин», «Сбербанк страхование» увеличила возраст застрахованных кошек и собак до 14 лет (ранее — 8 лет), предложила новые страховые суммы — 50 тыс. и 80 тыс. рублей. Обновленный продукт «Питомец под защитой» также предусматривает компенсацию транспортных расходов на дорогу до клиники (до 5 тыс. рублей). Урегулировать убытки по программе теперь можно не только по электронной почте, но и через приложение «СберОсмотр». Приобрести полис можно в приложении СберБанк Онлайн, а также на сайте «Сбербанк страхования».