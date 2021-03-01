В 2021 году в лагерях Липецкой области отдохнут более 60000 детей

В администрации обсудили готовность к детской весенне-летней оздоровительной кампании 2021 года в Липецкой области. Весной в регионе должны заработать 3 загородных детских лагеря - "Звездный", "Клен" и "Олимп". На весенних каникулах там смогут отдохнуть около 20 тыс. ребят.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, наполняемость лагерей из-за коронавируса уменьшили на 50%. Заезд детей проведут в один день. Также отменили межотрядные мероприятия, а помещения будут регулярно дезинфицировать.

Летом откроются 13 загородных и более 360 пришкольных лагерей. Отдохнут около 42 тыс. юных липчан. В этом году приоритет на посещение лагерей будет у детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. До конца марта в управлении потребрынка просчитают стоимость путевки в загородные лагеря. Дату начала летней оздоровительной кампании и продолжительность смен определят на заседании в апреле.