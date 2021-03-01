Во вторник в Липецке отключат свет, тепло и холодную воду

В Липецке плановые отключения воды, света и тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 2 марта в некоторых домах Липецка отключат свет, тепло и холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители дома №32 по улице Дружбы.

С 9 утра до 5 часов вечера батареи станут холодными по адресам: улицы Студеновская, 49, 51; Елецкая, 54, 65. Специалисты отремонтируют повреждение на тепловых сетях возле дома №49 по Студеновской.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Стаханова, 26, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; бульвар Шубина, 2-14, 8а, 13а, 17-20; Катукова, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42; Кривенкова, 3, 5, 7; 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47. На этот же период времени краны пересохнут по улицам Бунина, 18; Боевой проезд, 49; Опытная, 11а, 11б, 15, 17, 21, 19, 19б.

Более подробная информация по телефонам - 175 и 236-175.