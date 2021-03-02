В Липецке пропал высокий мужчина в зеленой безрукавке

В Липецке несколько дней ищут мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 60-летнего мужчину. Герасименко Виктор Григорьевич пропал в минувшее воскресенье. 28 февраля он ушел в неизвестном направлении. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Отряду "Лиза Алерт" требуется помощь добровольцев в поисках жителя областного центра.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет: зеленая безрукавка, темно-синие брюки, черные ботинки.

Просьба ко всем, кто видел ВИктора Герасименко или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - единый номер вызова экстренных служб. Звонки принимаются круглосуточно.