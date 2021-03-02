«Открытие»: россияне не откажутся от депозитов из-за нового налога

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Что касается общей информированности населения страны, то 44% респондентов не знают о налоге на доходы с вкладов от 1 миллиона рублей, введенного с 1 января 2021 года. Больше половины (56%) в курсе, но лишь 23% заявили, что знают о методике его расчета. Ничего не знают о новом налоге, но хотели бы узнать 27% опрошенных. И только 17% не проявляют интерес: у них нет вкладов.

Такие цифры – результат опроса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», проведенного среди совершеннолетних жителей городов с населением более ста тысяч человек.

Напомним, россияне будут платить 13% с процентного годового дохода за прошлый год в сумме, превышающей доход, рассчитанный как произведение 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на первое число налогового периода (на 01.01.2021 года – это 4,25%). Первый налог придется уплатить уже до 01.12.2022-го. Если же общая сумма вкладов составляет менее 1 миллиона рублей – это не будет облагаться налогом.

74% россиян не планируют отказываться от депозитов, рассчитывая получать с них доход, пусть и уменьшенный на величину налога. При этом 20% вкладчиков уже предприняли действия, чтобы снизить налогооблагаемую базу: часть денег со своего депозита забрали 13% опрошенных, а 7% решили получить процентный доход до срока введения налога, выбрав опцию выплаты будущих процентов при открытии вклада.