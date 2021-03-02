Поставщик питания, снизивший цену на 30%, не будет кормить школьников Липецка

Поставщик питания, который снизил цену лота на 30%, не будет кормить липецких школьников. Напомним, несколько недель назад завершились торги на поставку горячих обедов в 48 школ города. Победили две организации, принадлежащие одному бизнесмену. Чиновники, депутаты и родители забеспокоились, что из-за низкой цены пострадает качество блюд.

Однако, предприниматель не заключил контракт на поставку питания в 29 школ в срок. Крайний день на подписание документов был 1 марта. В городском департаменте образования решили заключить контракты с прежним поставщиком.

За предпринимателем, выигравшим аукцион, числится еще 19 учебных заведений. По ним документы тоже пока не подписаны. Сделать он это должен до 4 марта.