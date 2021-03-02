В среду в Липецке на несколько минут зазвучат сирены

В среду 3 марта в Липецке зазвучат электросирены. Как пояснили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, специалисты проверят готовность автоматизированной централизованной системы оповещения населения.

Сирены будут звучать на территории областного центра несколько минут - с 10.40 до 10.43. А с 10.43 до 10.44 еще и перехватят эфирные каналы теле- и радиовещания. Липчан просят не беспокоиться и отнестись к ситуации с пониманием. Помните - это проверка, ничего страшного не случилось.

Кстати, подобные мероприятия проводятся ежегодно. Так, сирены включали в областном центре в конце сентября 2020 года. Тогда проходила Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В ней участвовали все регионы страны.