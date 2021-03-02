Липчанка заняла 2 строчку в рейтинге богатейших женщин России, самостоятельно сколотивших состояние

Липчанка с 550 млн долларов заняла 2 место в рейтинге Forbes Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанка попала в новый рейтинг Forbes. Ольга Белявцева оказалась второй в списке self-made женщин России, которые заработали свои активно самостоятельно, а не получили их по наследству или в результате развода. Это также может быть семейный бизнес, либо партнерство в делах.

Ольга Белявцева работала упаковщицей, а после экономистом приватизированного предприятия, из которого вырос производитель соков "Лебедянский". Затем она стала акционером концерна. В 2008 году компанию выкупил PepsiСo за 1,36 млрд. долларов. У Белявцевой осталась доля в "Прогрессе".

В настоящий момент состояние 51-летней бизнес-леди оценивается в 550 млн долларов. Forbes присвоил липчанке условный рейтинг самостоятельности А. Он означает, что женщина самостоятельно или вместе с другими партнерами построила бизнес с нуля.

Ольга Белявцева замужем. Трое детей.