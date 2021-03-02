В Липецке в съемной квартире мигрантов нашли крупную парию героина

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 3 граждан ближнего зарубежья. Их обвиняют в покушении на незаконной сбыт крупной партии наркотиков.

В марте 2020 года полицейские задержали безработных мужчин, приехавших в Липецк из республики ближнего зарубежья. В квартире, которую снимали задержанные, нашли 615,61 г героина. А в ходе личного досмотра правоохранители изъяли еще 19,24 г запрещенных веществ.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 и п. "г" ч.4 ст.228.1. УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Органы предварительного следствия провели ряд экспертиз и следственных действий, собрали доказательства по делу. Материалы уголовного дела в утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Максимальное наказание по статьям - от 10 до 20 лет тюрьмы.