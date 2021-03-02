В Липецке фирму оштрафовали на 50000 рублей за нарушение пожарной безопасности в спортшколе

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось региональное ГУ МЧС России. Представители управления в заявлении потребовали привлечь к административной ответственности организацию, отвечающую за пожарную безопасность в спортивной школе №12.

В заявлении указали, что 2 декабря 2020 года пожарные нагрянули в учреждение с внеплановой проверкой. Оказалось, что организация ведет предпринимательскую деятельность в области пожарной безопасности с грубым нарушением лицензионных требований. Так, при обслуживании систем противопожарной защиты здания не соблюдались требования по пожарной безопасности. В работе автоматических систем противопожарной защиты выявили сбои.

Суд решил привлечь организацию к административной ответственности по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением". Фирме придется выплатить штраф в 50 тыс. рублей.