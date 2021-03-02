Двоим липецким подросткам грозит по 20 лет за «работу» закладчиками

В Липецкой области будут судить по тяжкой статье двоих несовершеннолетних парней. Они обвиняются в покушении на групповой сбыт наркотиков в крупном размере – части 3 и 4 статьи 228.1УК.

По версии следствия, двое парней 16 и 17 лет откликнулись на предложение работодателя, который сулил быстрый и солидный заработок. В мессенджере подросткам дали задание – забрать из тайника партию расфасованных наркотиков и сделать закладки в разных точках Ельца. За этим занятием их поймала полиция 9 октября 2020 года.

У подростков нашли 81 пакетик со смесью массой более 45 граммов. Также забрали телефоны, с которых закладчики отчитывались куратору, оставляя координаты. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, фигуранты признали вину и активно сотрудничали со следствием, кроме этого выдали полиции адреса предыдущих закладок.

Дело передают в суд. Подростки, которые едва вступили во взрослую жизнь, рискуют провести в колонии ближайшие 20 лет.