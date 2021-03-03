В Липецке бухгалтер кафе начисляла зарплату несуществующему сотруднику

В Липецке подозревают в мошенничестве 42-летнюю сотрудницу кафе. По данным полиции, женщина, будучи главным бухгалтером заведения начисляла зарплату несуществующему сотруднику.

Женщина отправляла деньги на карту знакомой с июня по сентябрь 2019 года. За 4 месяца подруга бухгалтера получила от организации 117 000 рублей. Причем экономист указала в графе назначения платежа «перечисление заработной платы».

Как оказалось, деньги получала сама сотрудница общепита. Знакомая просто открыла карту и отдала бухгалтеру по ее просьбе. Владелица счета никакого отношения к кафе не имела и никогда там не работала. «Заработанные» за 4 месяца деньги бухгалтер благополучно потратила.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.