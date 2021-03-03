«Открытие» подводит итоги цифровизации

Банк запустил безвизитную технологию дистрибуции карточных и кредитных продуктов.

По итогам 2020 года объем ипотечных продаж в цифровых каналах составил 33,6 миллиарда рублей - почти четверть от общего объема, дистанционные продажи кредитов наличными составили 51 миллиард (38%), из которых 10,6 миллиарда выданы без визита в офис. Выдачи кредитных карт с доставкой на дом составили 3700 штук (более 2,3 миллиарда рублей).

За прошедший год «Открытие» значительно расширил географию курьерской доставки карточных продуктов. В настоящий момент сервис доставки дебетовых карт доступен в 138 городах, кредитных карт - в 27, в том числе там, где нет отделений ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Несмотря на снижение экономической активности населения и ограничений из-за пандемии, сервис доставки позволил в полтора раза нарастить объем продаж кредитных карт и на треть продажи дебетовых карт.

В банке поясняют: переход продуктов в цифру снижает их себестоимость для банка, что позволяет сделать их не только более удобными, но и более выгодными для клиентов.

В планах на ближайший год - продолжить цифровизацию кредитования, в том числе ипотеки. Что касается карт - запустить ряд новых продуктов, в том числе виртуальных, а также расширить возможности их доставки до 500 городов.