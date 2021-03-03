В Липецке будут судить лжетеррориста, который «заминировал» общежитие

В Липецке будут судить телефонного террориста, который заминировал здание в конце прошлого года. Пьяный мужчина устроил переполох в канун Нового года, 30 декабря. По данным следствия, мужчина позвонил на телефон спасения «112» и сообщил, что общежитие по улице 15 микрорайон скоро взорвется.

Как и положено в таких случаях, на адрес стянулись все экстренные службы, включая правоохранительные органы, спасателей и медиков. После оцепления, эвакуации и проверки, стало ясно, что никакого взрывного устройства нет.

Анонима оперативно вычислили. Им оказался ранее судимый житель города, который просто дурачился. Индивида проверили на вменяемость. Судебно-психиатрическая комиссия заключила, что гражданин хоть и пребывал в состоянии острой алкогольной интоксикации, но осознавал суть содеянного.

Дело возбудили по части 2 статьи 207 УК – ложное сообщение об акте терроризма. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвинительное заключение утвердили и дело передают в суд. Неудачная шутка может стоить мужчине 5 лет тюрьмы.