В Липецке прививка от коронавируса не вызвала осложнений у 93-летнего человека

В Липецке продолжается прививочная кампания от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе мэрии, за весь период вакцинации тяжелых реакций на препарат не зарегистрировано. Самому возрастному пациенту, которому сделали прививку - 93 года.

Медики предупреждают липчан о недомогании, которое может появиться после прививки. В месте укола можно почувствовать болезненность. В целом - подняться температура, кружиться голова. Врачи следят за состоянием пациентов после инъекций. После укола привившиеся полчаса находятся в специальном помещении.

Также медики просят липчан соблюдать рекомендации. После прививки исключить из рациона продукты-аллергены или алкоголь. Из-за них выработка иммунитета может происходить в агрессивной форме.