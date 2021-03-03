В четверг в Липецке отключат свет, тепло, холодную и горячую воду

В Липецке вновь отключат воду, а также свет и тепло Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 4 марта в Липецке отключат свет, воду и тепло. С 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улицам Ударников, Поселковая, Рудничная, Жактовская, Паровозная.

С 9 утра до 5 часов вечера электроэнергии не будет в частном секторе Сселок: улицы Апраксина, Ленина, Кирова, Гагарина, Комарова, Пушкина, 300-летия флота России, Космонавтов, Б.Синявиных, Кольцова, 6-жилой район, Учительская, 1 Мая, Набережная, Советская, Барковского, Первомайская, Сокольская, Провинциальная, Пушкина, Лесная, переулок Благодатный.

С 2 до 5 часов вечера свет погаснет по адресам: улица Катукова, 20, 24; частный сектор: улицы Стасова, Брюллова, Третьякова, Белорусская, Арсеньева, Коммунистическая, 2, 4-6, 11; Краснознаменная, 5, 6, 9; Краснозаводская, 2, 4; Бачурина, 1-8, 10, 12-16; 6 Гвардейской дивизии, 5-10, 12, а также в переулке Космический и садоводческом товариществе "Сокол-2".

С 9 утра до 5 часов вечера тепло отключат в домах №1, 1 владение 1, 1 владение 11, 3а, 3/15 на площади Заводская. С 10 утра до 8 часов вечера без горячей воды останутся жители дома №2 по улице Прудная.

С 10 утра до 5 часов вечера холодной воды не будет в доме №2б по улице З. Космодемьянской. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Гагарина, 145, 147, 147а, 149/2, 151/2, 151/3, 153, 151, 155, 157/1, 157/2, 157, 159, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3; Циолковского, 3/1-5, 5/1-3, 7/1, 7/1а, 7/2; Космонавтов, 62/1; Титова, 3, 4, 2/1-4, 4/2, 4/3, 6/4.

На тот же период времени без холодной воды останутся жители улиц Прудная, 2; Минская, Смирнова, Поселковая, Солнечная, Городовикова, Рябиновая, Рудничная, Жактовская, Ударников, Паровозная, Техническая, Прудная, Исполкомовская, Медицинская.

Также без воды останутся жители улиц Орловская, 31; Шкатова, 23; Кротевича, 9а. А также частный сектор: улицы Орловская, Короленко, Пионерская, переулок Антипова.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", воду подвезут к дому №5/3 по улице Циолковского и №151/2 по Гагарина. В остальных случаях - по заявкам жителей. Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.