В Липецке заработал новый кабинет компьютерной томографии

В Липецке заработал новый компьютерный томограф Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецкой областной клинической инфекционной больнице открыли новый кабинет компьютерной томографии. Он находится в модульном строении на территории организации, которые соединен с основным зданием переходной галереей.

Как пояснили в пресс-службе региональной администрации, компьютерный томограф оснащен современными технологиями сканирования. Благодаря педиатрическим протоколам на нем можно обследовать детей. А специальные опции обеспечивают невысокую дозу облучения пациентов. Аппарат безопаснее своих предшественников. Работает быстро и качественно - через кабинет смогут пройти больше липчан.

Сканирование идет в режиме реального времени. Грузоподъемность стола - до 220 кг. В настоящее время на томографе диагностируют поражение легких у коронавирусных больных.