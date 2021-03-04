Сколько может тратить женщина?

Около трети респондентов считают возможность жить не по средствам естественной привилегией женщины.

Специалисты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» провели опрос совершеннолетних россиян, живущих в городах с населением более 100 тысяч человек. Один из любопытных итогов - 72% мужчин и 68% женщин считают, что траты представительниц слабого пола могут превосходить их доходы.

Любопытно, что только 35% женщин и 39% мужчин согласны, что мужчина обязан содержать женщину. Равенство полов здесь признают только 4% россиянок и 10% россиян.

К слову, большинство респондентов считают, что женщина, чтобы чувствовать себя финансово независимой, должна зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Хотя мужчины в целом оценили этот порог доходов ниже, чем сами представительницы слабого пола.

Что касается общественной роли, то 55% мужчин считают, что главная роль женщины - мать и хранительница очага, и ей лучше совсем не работать. Наиболее популярен такой «традиционный» взгляд на место женщины в обществе у мужского населения на Северном Кавказе и в Приволжском федеральном округе.

Однако лишь 37% женщин считают своим главным предназначением материнство и домашнее хозяйство. Среди лидеров эмансипации - Петербург, Северо-Западный округ и Дальний Восток.