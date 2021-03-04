Липецк
Еще
Радио
Липецк
Еще
Радио
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Сколько может тратить женщина?

Накануне 8 марта эксперты узнали мнение россиян по данному вопросу
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Около трети респондентов считают возможность жить не по средствам естественной привилегией женщины.

Около трети респондентов считают возможность жить не по средствам естественной привилегией женщины.

Специалисты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» провели опрос совершеннолетних россиян, живущих в городах с населением более 100 тысяч человек. Один из любопытных итогов - 72% мужчин и 68% женщин считают, что траты представительниц слабого пола могут превосходить их доходы.

Любопытно, что только 35% женщин и 39% мужчин согласны, что мужчина обязан содержать женщину. Равенство полов здесь признают только 4% россиянок и 10% россиян.

К слову, большинство респондентов считают, что женщина, чтобы чувствовать себя финансово независимой, должна зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Хотя мужчины в целом оценили этот порог доходов ниже, чем сами представительницы слабого пола.

Что касается общественной роли, то 55% мужчин считают, что главная роль женщины - мать и хранительница очага, и ей лучше совсем не работать. Наиболее популярен такой «традиционный» взгляд на место женщины в обществе у мужского населения на Северном Кавказе и в Приволжском федеральном округе.

Однако лишь 37% женщин считают своим главным предназначением материнство и домашнее хозяйство. Среди лидеров эмансипации - Петербург, Северо-Западный округ и Дальний Восток.