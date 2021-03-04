За контрафактные сигареты и алкоголь на 1,5 млн в Липецке будут судить мигранта

В Липецке будут судить 48-летнего уроженца республики ближнего зарубежья за контрафактный алкоголь и сигареты. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в мае прошлого года у обвиняемого нашли 1 662 бутылки немаркированного спиртного на сумму свыше 390 тыс. рублей, а также 9 853 немаркированных пачек сигарет, за которые он отдал более 1,1 млн рублей.

По данным следствия, на покупку товара мужчина потратил свыше 1,5 млн рублей, что является особо крупным размером. Мигрант хранил контрафакт в киосках и гаражах областного центра.

Возбуждено уголовное дело по п. "а, б" ч.6 ст.171.1 УК РФ "Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Материалы с обвинительным заключением направлены в суд. Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.