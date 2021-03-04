Ночью молодые люди силой отобрали у липчанина "ВАЗ" и поехали кататься

Этой ночью 4 марта в полицию обратился 24-летний липчанин. Он сообщил, что неизвестные с применением насилия украли его автомобиль "ВАЗ-2110". Машина была припаркована у дома по улице Лутова.

Информацию о случившемся передали всем нарядам полиции, которые патрулировали город. Через некоторое время легковушку заметили в районе кольца Трубного завода. Злодеев остановили и задержали. В салоне находилось 3 человека: 21-летний ранее судимый житель Усманского района, 20-летний липчанин и 16-летний подросток.

Возбуждено уголовное дело по п. "а, г" ч.2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Максимальное наказание по статье - до 7 лет лишения свободы.