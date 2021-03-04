Липецкие ЗАГСы 8 марта будут закрыты

В управлении ЗАГС рассказали, как подразделения будут работать в предстоящие праздники. Так, 8 марта в отделе по регистрации смерти на проспекте Победы, 51а - выходной. Выдача документов продолжится во вторник 9 марта в привычном режиме.

В остальных подразделениях 8 и 9 марта объявлены нерабочими днями. Будут закрыты отделы торжественной регистрации брака - Правобережный, Советский, Октябрьский, Левобережный. ЗАГСы заработают в среду 10 марта. По данным пресс-службы мэрии, с этого дня липчане смогут получить услугу по государственной регистрации брака.

Напомним, что липчане могут подать заявление в любой день через портал госуслуг. При оплате пошлины на сайте действует скидка 30%.