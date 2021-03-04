В Липецке ищут женщину с черной сумочкой

В Липецке ищут 32-летнюю женщину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 32-летнюю женщину. Фирсова (Панкова) Елена Александровна пропала в конце прошлого месяца. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", с 28 февраля о ее местонахождении ничего не известно. В поисках липчанки нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.

Была одета: темно-синий пуховик с капюшоном, серая толстовка, синие джинсы, черные сапоги.

С собой у женщины была черная сумочка с серебристой кисточкой.

Просьба ко всем, кто видел Елену Фирсову (Панкову) или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112".