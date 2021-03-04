В Липецке мужчина упал с вантового моста и сломал голень

В Липецке мужчина упал с моста Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Накануне 3 марта в Липецке в районе Каменного лога случилось несчастье. С навесного моста, соединяющего улицы Доватора и Филипченко, упал 32-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, сообщение о происшествии поступило около 18.30. По указанному адресу выехали спасатели. Они менее чем за 20 минут подняли пострадавшего с 5-метровой глубины. Липчанина передали медикам. По предварительным данным, у мужчины перелом голени и ушибы.

С начала 2021 года это уже 9 случай падения людей с высоты, 3 из которых - смертельные. Липчан просят быть осторожными. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.