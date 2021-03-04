Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 4 марта 2021 года: 103 новых случая

За сутки в Липецкой области у 103 человек подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецке - за сутки выявили 103 новых случая. Об этом в этот четверг, 4 марта, сообщили в пресс-службе мэрии. Причем 60 заболевших из Липецка. В Ельце диагноз подтвердился у 18 местных жителей. В Грязинском районе - у 6. В Добринском районе COVID-19 заразились 5 человек. В Задонском, Измалковском, Липецком, Усманском и Лев-Толстовском по 2 новых случая. В Воловском, Данковском, Краснинском и Тербунском районах - по 1.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 25 087 жителей. Выздоровели 21 645 пациентов, в том числе 117 за последние сутки. На больничном находятся 2 995 липчан. Из них 2 559 человек остаются дома, так как коронавирус у них протекает в легкой форме. Остальных 436 пациентов пришлось госпитализировать. Не удалось спасти 447 человек.