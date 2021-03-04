В пятницу 6 улиц Липецка останутся без света

В пятницу на нескольких улицах Липецка не будет света Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 5 марта, в некоторых районах Липецка отключат свет. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". Специалисты будут ремонтировать изношенные электрические сети.

Так, с 9 утра до 3 часов дня свет погаснет в доме №17а по улице 50 лет НЛМК. С 9 утра до 4 часов без электроэнергии останутся базы, которые находятся на Осеннем проезде. На этот же период времени свет отключат в частном секторе Сырского Рудника. Его не будет по улицам Поселковая, Ударников, Солнечная, Городовикова, Рябиновая.

Напомним, что более подробную информацию об отключениях липчане могут узнать в диспетчерской ЛГЭКа по телефонам 175 и 236-175. Либо задать интересующий вопрос на сайте компании или в соцсетях.