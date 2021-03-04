Губернатор для липчанок к 8 марта исполнил на саксофоне "Половину сердца"

Губернатор Липецкой области поздравил жензин с 8 Марта, сыграв на саксофоне Фото: принтскрин видео.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил женщин с наступающим 8 Марта. По традиции, он преподнес липчанкам музыкальный подарок - как и в прошлом году, сыграл на саксофоне вместе с Государственным духовым оркестром областной филармонии.

Праздничный концерт, на котором собрались лучшие представительницы трудовых коллективов, женщины различных профессий, состоялся в ОКЦНТиК. Глава региона исполнил соло на инструменте под песню Леонида Агутина "Половина сердца".

- В жизни каждого мужчины есть женщина, которая эту жизнь изменила, - написал Игорь Артамонов на своей странице в Инстаграм. - И мы навсегда отдаём ей половину сердца. Счастья, улыбок, света и любви вам, дорогие женщины!