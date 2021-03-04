В Липецке будут судить отморозка, за групповое убийство человека на стадионе

В Липецке расследовали дело о жестоком нападении на человека, которое произошло весной прошлого года на стадионе «Сокол». Мужчину забили толпой знакомые во время совместной попойки 30 мая. Происходящее засняли камеры наблюдения стадиона. На записях было видно, как человека били головой об перила и избивали ногами по голове.

После избиения мужчина скончался. Согласно заключению экспертов, смерть наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы. Всех участников нападения опознали и задержали. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 УК – убийство, совершенное группой лиц.

На допросе отморозки сказали, что не собирались убивать человека, а хотели наказать за нелестные слова о чьей-то маме. Однако по данным следствия, участники избиения понимали, что мужчина умирает, но все равно продолжали бить по жизненно важным органам.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, один из соучастников убийства скончался, следствие в отношении него прекратили. Перед судом предстанет только один участник нападения, 38-летний мужчина. За групповое убийство ему грозит до 20 лет.