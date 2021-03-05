Под Липецком столкнулись автовышка и "Лада": есть пострадавший

В Липецкой области в ДТП попали автовышка и легковушка Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший четверг, 4 марта, в Липецкой области произошла серьезная авария. На трассе Орел-Тамбов в Грязинском районе столкнулись "Лада-Гранта" и автовышка ГАЗ. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадал 60-летний водитель легковушки. Его с травмами госпитализировали. Предварительная причина ДТП - нарушение правил обгона. Один из водителей выехал на встречку там, где это запрещено.

В тот же день в Задонском районе вылетел в кювет и перевернулся грузовой автомобиль "Мерседес". 49-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением. Мужчина получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 1 627 нарушений Правил дорожного движения. За руль в состоянии опьянения сели 8 человек. Еще 63 не пристегнулись во время движения.