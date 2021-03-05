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В Липецке пьяный угонщик пытался скрыться дворами от полицейской погони

Парень после попойки решил поехать домой на чужой машине
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Угонщика поймали во дворах

Угонщика поймали во дворах

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке сотрудники ДПС поймали пьяного угонщика по «горячим следам». Инцидент произошел 2 марта. В полицию позвонил 59-летний мужчина и сообщил, что у него угнали «ВАЗ-2107», припаркованный у дома по улице Горького.

Ориентировку сразу распространили по дежурившим на дорогах патрулям ДПС и вскоре автоинспекторы заметили на улице угнанную машину. За рулем был молодой парень. Водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке, прибавил газу и попытался уйти дворами, подвергая опасности жителей района. Благо нарушителя задержали и вытащили из-за руля.

Угонщик вскрыл машину и вырвал провода

Угонщик вскрыл машину и вырвал провода

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 23-летний житель города. Как позже выяснилось, парень возвращался из заведения после попойки. Во дворе он заметил чужую «семерку» и решил доехать до дома на ней. Угонщик вскрыл двери, выдернул провода, завел и уехал.

Уходя от погони, парень нарушил ПДД на 4 административных протокола. Еще один составили за отказ от медосвидетельствования. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 166 – неправомерное завладение. Помимо штрафов и лишения прав безответственному липчанину грозит до 5 лет тюрьмы. Машину вернули владельцу.

Криминал