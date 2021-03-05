НЛМК передал липецкой клинике компьютерный томограф

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Новолипецкий металлургический комбинат и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу оборудование для кабинета компьютерной томографии. Томограф будет использоваться для диагностики поражения легких у больных с тяжелыми формами COVID-19.

В системе компьютерной томографии японского производства реализованы самые современные технологии сканирования. Оборудование имеет повышенную производительность и безопасность. Оно позволяет проводить обследования детей, а также пациентов с большой массой тела. Специальные опции и программное обеспечение обеспечивает невысокую дозу облучения пациентов и оптимальное качество изображения.

В 2020 году и в начале текущего года НЛМК и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали в клиники Липецкой области лекарства, оборудование и средства защиты на сумму более 400 млн рублей. Основная часть помощи была направлена для профилактики заражения и лечения больных с особо тяжелыми формами COVID-19.

С начала пандемии в 13 региональных и муниципальных медицинских учреждений Липецкой области передано 58 аппаратов ИВЛ, рентгеновские аппараты, концентраторы кислорода, бронхоскопы, амплификаторы, около 170 тыс. защитных масок и респираторов, около 13 тыс. комплектов защитных костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами, лекарства, оборудование для четырех ПЦР-лабораторий.

В период второй волны пандемии в ковидные госпитали Липецка, Ельца и Грязинского района от НЛМК и фонда «Милосердие» поступили около 1000 упаковок востребованных препаратов общей стоимостью более 15 млн рублей. Данные лекарства помогают пациентам с коронавирусом сдерживать развитие инфекции и предупреждать поражение внутренних органов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.