Поставщик питания, снизивший цену на 30%, отказался кормить учащихся 48 школ Липецка

Несколько недель назад две организации, принадлежащие одному бизнесмену, выиграли торги на поставку питания в школы Липецка. Чиновники, депутаты и родители насторожились - во время аукциона победители снизили цену лота на 30%. Предприниматель заверил, что падение стоимости никак не повлияет на качество продуктов. В городском департаменте образования пообещали жестко контролировать этот вопрос.

Однако, контракт на поставку горячих обедов в 29 школ предприниматель не заключил. А накануне, 4 марта, истек срок подписания договоров на оставшиеся 19 учебных заведений. В пресс-службе мэрии успокоили - без питания школьники не останутся. Контракты заключат с поставщиками, которые ранее обслуживали эти 48 школ.