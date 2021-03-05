Под Липецком будут судить разбойника, который едва не убил палкой менеджера микрозаймов

В Липецкой области будут судит разбойника, который чуть не убил девушку в микрофинансовой организации Ельца. Ограбление произошло утром 17 декабря в здании по улице Мира. 45-летний мужчина вошел в офис под предлогом займа и сел перед менеджером. В ответ на просьбу предоставить паспорт, мужчина достал из пакета черенок от лопаты и с размаха ударил менеджера по лицу.

Сотрудница офиса рухнула со стула. Происходящее записала камера наблюдения в помещении. На записи видно, как негодяй бил девушку палкой по лицу и по голове, пока та лежала на полу, пытаясь закрыться руками. Всего невменяемый садист нанес около 23 ударов.

Когда девушка потеряла сознание, разбойник принялся осматривать офис, но так и не нашел ключи от сейфа. Нападавший сбежал ни с чем. А менеджер попала в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Врачам удалось ее спасти.

Негодяя вскоре вычислили и задержали. На допросе он признался, что пошел на тяжкое преступление из-за долгов по кредитам. Дело возбудили по двум статьям – покушение на убийство, сопряженное с разбоем и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью.

На время следствия он находился под стражей. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, уголовное дело направили в суд.