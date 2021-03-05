В Липецке простились с погибшим в ДТП сотрудником МЧС

В Липецке простились с госинспектором по пожарному надзору Романом Бурдачевым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В эту пятницу, 5 марта, в Липецке простились с госинспектором по пожарному надзору Романом Бурдачевым. Майор внутренней службы погиб 3 марта в ДТП под Данковом, направляясь в очередной профилактический рейд.

Ранее Роман отвечал за взаимодействие со СМИ. Представляя ведомство, Роман Бурдачев грамотно и активно взаимодействовал с журналистами, оперативно предоставлял комментарии и необходимые материалы, делая управление открытым для общественности.

Даже будучи в должности инспектора, Бурдачев продолжал работать со СМИ, участвовал во многих проектах, напоминал населению о пожарной безопасности, разъяснял правила и звал журналистов на рейды. Для многих, кто читает и смотрит новости, Роман без преувеличения был лицом липецкого МЧС.

Прощальная церемония состоялась на площади у здания ГУ МЧС России по Липецкой области. Проститься с Бурдачевым пришли его коллеги, журналисты, друзья и знакомые. В последний путь проводили под звуки сирен пожарных машин. Погребение состоялось на Косыревском кладбище.

– Роман был тем сотрудником, коллегой, другом, которого не надо было просить, уговаривать, - произнес в прощальной речи замначальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Алексей Баурин. - Он все делал сам, порой взваливал на свои плечи работу, которая не была положена по служебным обязанностям, но была ему интересна. Он был человеком, на который мог опереться коллектив.

Роман Бурдачев родился в 1986 году в Липецке. В 2007 году окончил Воронежское пожарно-техническое училище МЧС России с красным дипломом. А в 2010 году - Воронежский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "пожарная безопасность". Службу в региональном МЧС начал в 2007 году. Был начальником отделения дознания и административной практики УНДиПР. С 2017 года организовывал работу пресс-службы управления, в 2020 – вернулся в надзор.

За время службы Роман был награжден знаками МЧС России "Лучший инспектор ГПН МЧС России" и "85 лет Федеральному Государственному пожарному надзору". Медалями МЧС России "Маршал Василий Чуйков", "XXV лет МЧС России", "За отличие в службе" III и II степени и двумя Почетными грамотами МЧС России.

Роман недавно женился и ждал долгожданного первенца сына в апреле. Редакция "КП-Липецк" выражает соболезнования родным и близким Романа Бурдачева.