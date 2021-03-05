В Липецкой области женщин на 97000 больше, чем мужчин

К 8 Марта в Липецкстате в цифрах рассказали о прекрасной половине региона Фото: Юлия КЛЮЕВА

К празднику 8 Марта Липецкстат подготовил пресс-выпуск о прекрасной половине региона. По последним данным в Липецкой области более 618 тыс. женщин. Это 54% от общего числа жителей региона. Причем 405 тыс. липчанок проживают в городской местности.

Женщин в области на 97 тыс. больше, чем мужчин. В городах женское население превышает мужчкое в большей степени, чем в селах. На тысячу парней до 16 лет приходится 951 девушка. В трудоспособном возрасте - 903 женщин. В пенсионном число дам превышает количество мужчин. В среднем липчанки живут 78 лет, а сильная половина региона - 68 лет.

Средний возраст женщин увеличился с 43 лет в 2010 до 44 лет в 2019 году. А горожанки на 2 года моложе сельчанок.

В области более 254 тыс. женщин репродуктивного возраста - от 14 до 49 лет. За последние 4 года их количество снизилось более чем на 9 тыс. В 2020 году родились 9,4 тыс. младенцев. Среди них 4,5 тыс. девочек. То есть на 100 мальчиков приходится 91 девочка. В прошлом году в Международный женский день в регионе родилось 5 малышек. Средний возраст мам увеличивается и в 2020 году он составил 29 лет.