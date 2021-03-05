Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 5 марта 2021 года составило 21 878 человек

В Липецкой области за сутки выписали 233 человек, переболевших коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 5 марта 2021 года достигло 21 878 человек. За минувшие сутки медики выписали 233 пациентов, переболевших COVID-19. Они здоровы.

За все время пандемии инфекцию выявили у 25 191 жителя Липецкой области. В том числе за последние сутки - у 104 человек. На этот раз больше всего заболевших оказалось в Грязинском районе - 19. На втором месте Липецк - 17 новых случаев. Замыкает тройку "лидеров" Елец - 16 зараженных. В Тербунском районе диагноз подтвердился у 11 местных жителей. В Данковском, Елецком и Чаплыгинском районах - у 6. В Задонском и Лев-Толстовском - у 5. В Добринском районе 4 заболевших. В Долгоруковском - 3. В Измалковском районе 2 новых случая. В Добровском, Краснинском, Липецком и Хлевенском районах - по 1.

Лечение продолжают 2 863 липчанина. Из них в больницах находятся 423 человека. Остальные 2 440 пациентов остаются дома. От ковида умерли 450 жителей региона.