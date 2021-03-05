В 2020 году реальные доходы липчан упали на 5%

Доходы липчан в 2020 году упали по сравнению с 2019 годом Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 2020 году доходы липчан упали на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. По данным Липецкстата, доходы жителей региона за январь-декабрь составили 438,5 млрд рублей. В расчете на душу населения - 32 078 рублей в месяц. Это на 1,2% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Реальные денежные доходы в 2020 году уменьшились на 5% относительно предыдущего года. Это то, сколько свободных денег с учетом инфляции остается у людей после выплаты налогов и платежей.

Потребительские расходы также упали. В 2020 году - 350,7 млрд рублей. А в 2019 году - на 4,7% больше. В расчете на душу населения расходы составили 25 650 рублей в месяц. В 2019 году этот показатель был на 4,5% выше.

Большая часть бюджета липчан приходилась на потребительские расходы - покупку товаров и оплату услуг. На эти цели жители Липецкой области потратили 80% всех доходов.