В субботу в Липецке до 4 градусов мороза и небольшой снег

В Липецк вновь ворвется мороз Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 6 марта, в Липецке похолодает. Ночью столбик термометра опустится до -10 градусов. В светлое время суток переменная облачность и около 4 градусов мороза. После полудня и до вечера синоптики обещают небольшой снег. Ветер северо-западный 4-7 м/с. Атмосферное давление будет подниматься и достигнет 750 мм рт.ст.

В воскресенье, 7 марта, в областном центре будет облачно. Ночью 11 градусов ниже ноля. А днем до 1 градуса мороза. Погода испортится к вечеру. В первой половине дня ветер юго-западный 9-12 м/с. После обеда возможны порывы ветра 16-19 м/с. Пойдет снег. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт.ст.