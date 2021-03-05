В Липецке чтят память погибших в Чечне кавалеров ордена Мужества

В Липецке почтили память кавалеров ордена Мужества Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В предстоящую субботу, 6 марта, исполнится 25 лет со дня гибели липецких милиционеров в Чечне. Кавалеры ордена Мужества подполковник милиции Сергей Ситников и старший лейтенант Сергей Безрукавников погибли 6 марта 1996 года во время атаки отряда Басаева на площади Минутка в Грозном. Тогда липецкий СОБР попал в окружение. Зам командира отряда Сергей Ситников погиб, когда затаскивал в БТР раненого солдата, прикрыв его собой. Сергей Безрукавников погиб на мосту через Сунжу, когда прикрывал огнем отход однополчан с ранеными. Оба офицера посмертно награждены орденами «Мужества».

В школе открыли мемориальную доску Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

По случаю трагической даты, в Липецкой области проходят памятные мероприятия. Так в здании школы № 24, которую окончил с золотой медалью Сергей Ситников, открыли мемориальную доску. Также при участии сотрудников и ветеранов УМВД в школах и вузах прошли уроки мужества и уроки памяти, посвященные памяти Ситникова и Безрукавника.

Для детей и студентов провели уроки памяти и мужества Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как отметили в пресс-службе УМВД области, в контексте сегодняшнего времени, мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям память о погибших защитниках Отечества.