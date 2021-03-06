Липчанка выиграла праздничную игру "Поле чудес", посвященную 8 Марта

Липчанка одержала победу на праздничном выпуске "Поле чудес" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липчанка стала победительницей телеигры "Поле чудес". Праздничный выпуск, посвященный Международному женскому дню, прошел в минувшую пятницу, 5 марта, на Первом канале.

Юна Никишкина приехала на игру с дочкой и мамой. Она одержала победу в первом туре, довольно быстро угадав слово "бутоньерка". Женщина подарила Леониду Якубовичу липецкое сало, раненбургский сыр, деревянные подковы. А также обучила телеведущего языку жестов. Юна Никишкин- соцпредприниматель. Она вместе со своей командой, в которую входят люди с особенностями здоровья, разработала игру-азбуку для детей с нарушениями слуха.

В финале липчанка верно угадала несколько букв и вновь назвала слово. Юна набрала 3 500 очков. В честь 8 Марта участнице увеличили их количество до 8 000. Победительница игры выбрала в подарок поездку в Санкт-Петербург и набор бытовой техники.