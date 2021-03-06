МЧС предупреждает: в праздники в Липецке метель, гололед и сильный ветер

Липчан предупреждают о непогоде и вероятности возникновения ЧС Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчан предупреждают о непогоде. Спасатели разослали экстренное предупреждение о вероятности возникновения в ЧС в Липецке и области с 6.00 7 марта до 18.00 8 марта.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, ожидиются неблагоприятные метеоусловия. В регионе облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. Столбик термометра опустится до - 13 градусов.

Днем небольшой, местами умеренный снег. В некоторых районах - метель. На дорогах - гололедица. Юго-западный ветер 8-13 м/с. Возможны порывы 16-21 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В сильный снегопад водителей просят воздержаться от поездок. Машину лучше поставить в гараж. Если его нет - подальше от деревьев.