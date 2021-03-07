Снег и ветер в Липецке: коммунальщики готовятся к уборке, горожан просят быть осторожными

По данным синоптиков, в Липецке ожидается умеренный снегопад 7 марта, а также усилится ветер. Его порывы будут достигать 21 м/с. Поэтому горожан просят быть максимально осторожными. Пешеходам советуют выбирать удобную обувь, автомобилистам – следить за ситуацией на дорогах и строго соблюдать скоростной режим. Не стоит останавливаться под деревьями, рекламными щитами и иными плохо закрепленными конструкциями.

К ликвидации последствий непогоды уже готовятся приступить городские службы. На расчистку дорог и их обработку планируют вывести около 35 единиц техники. Около полуночи на посыпку и уборку тротуаров, остановок и подходов к пешеходным переходам, выведут десять единиц малогабаритной техники. В случае необходимости, к расчистке также привлекут до 150 дворников.

При возникновении чрезвычайных ситуаций горожане могут обращаться по телефону 112.